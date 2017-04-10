Мэрия Судака решила выселить медиков из муниципальных квартир через суд

Мэрия Судака подала в суд четыре исковых заявления о выселении из муниципального жилья исполняющего обязанности главного врача городской больницы, а также хирурга, терапевта и анестезиолога. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Наталья Бояркина, передает «Крыминформ».

«Прокуратура будет участвовать, потому что все иски по выселению относятся к обязательной категории дел для прокуроров», — отметила представитель надзорного ведомства. Однако, по ее словам, «прокуроры обязательно будут настаивать на отсутствии оснований для выселения людей».

Согласно расписанию производств по гражданским и административным делам Судакского городского суда, иск о выселении терапевта будет рассматриваться первым — слушание назначено на 13 апреля. Дела о выселении анестезиолога, хирурга, а также и.о. главврача городской больницы запланированы к рассмотрению в мае. При этом данных об иске в отношении единственного в регионе судмедэксперта, который ранее тоже получил уведомление о выселении, в судебном расписании пока нет.

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3 апреля сообщалось, что прокуратура Судака потребовала от администрации города отказаться от выселения медицинских работников из муниципального жилья. Отмечалось, что проведенная по информации СМИ проверка выявила отсутствие правовых оснований для выселения жильцов. «В связи с выявленными нарушениями прав граждан прокурор Судака внес соответствующее представление», — сообщили в надзорном ведомстве.

В конце марта стало известно, что в Судаке горадминистрация выдала предписание о выселении из муниципальных квартир пятерым врачам, приехавшим в город по приглашению мэрии. Из-за этого город, испытывающий острую нехватку медицинских кадров, рискует потерять единственного судмедэксперта, а также хирурга, терапевта, анестезиолога и исполняющего обязанности главного врача городской больницы.