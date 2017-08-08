Детсады в затопленном Приморье возобновили работу

В Приморском крае восстановлена работа пяти детских садов, пострадавших от паводка. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Детей смогли принять учреждения Уссурийска и Надеждинского района. В Михайловском районе идет подготовка к приему детей в четырех садах.

По-прежнему подтопленными остаются учреждения в поселке Оленевод и селе Нежино в Надеждинском районе, «Журавлик» в Михайловском районе и один детсад в Уссурийске.

Ликвидация последствий ЧП продолжается. Однако, в Уссурийском городском округе автомобильное сообщение пока не восстановлено с селами Яконовка, Кроуновка, Красный Яр, Утесное и Партизан.

Из-за ливневых дождей в Приморском крае в понедельник, 7 августа, ввели режим ЧС. Затопленными оказались Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ. Всего в зону стихии попало 34 населенных пунктах. В регионе развернуты 11 пунктов временного размещения, в которых находятся 436 человек.