Двое украинцев спасли туристов от акулы в Египте

Два украинских туриста спасли других отдыхающих от акулы на пляже египетского курорта Марса-эль-Алам. Об этом сообщает в Facebook киевское управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 5 августа. Акула напала на 20-летнюю австрийскую путешественницу. Как уточняет портал Turprofi.com.ua, хищник вырвал из тела девушки кусок мяса.

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Когда пострадавшая начала кричать, ее бросился спасать бизнесмен с запада Украины Михаил Волошин, прибывший на курорт вместе с женой. Он помог австрийке доплыть до берега.

Однако акула по-прежнему оставалась рядом с пляжем и угроза нападения на других отдыхающих сохранялась. По словам очевидцев, египетские спасатели не предпринимали активных действий по эвакуации туристов. Тогда сотрудник киевского управления ГСЧС Юрий Белецкий, также находившийся в зоне отдыха, взял инициативу в свои руки. Он организовал эвакуацию оставшихся в воде туристов с помощью спасательных лодок. В результате от нападения морского хищника больше никто не пострадал.

В понедельник, 7 августа, стало известно о том, что белая акула набросилась на человека в районе египетской Хургады.