American Tourister сделала детям чемоданы с «Тачками»

Компания American Tourister выпустила коллекцию багажа к началу нового учебного года, разработанную с Disney. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 8 августа.

Линейка под названием The Cars III включает в себя чемодан размера ручной клади с пластиковой лицевой стороной, два рюкзака, а также пенал для канцелярских принадлежностей. Все модели украшены красочными принтами с изображениями героев мультфильма.

Фото: пресс-служба American Tourister 1 /5

Весной 2017 года компания представила новую коллекцию чемоданов Soundbox. Дизайн багажа вдохновлен виниловыми пластинками и CD-дисками.

Чемоданы выполнены из полипропилена и оснащены интегрированными замками с системой TSA и фиксирующими ремнями. Концентрические круги на корпусе защищают багаж от появления царапин.