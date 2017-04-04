American Tourister посвятил чемоданы виниловым пластинкам

Компания American Tourister представила новую коллекцию чемоданов Soundbox. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 апреля.

Дизайн багажа вдохновлен виниловыми пластинками и CD-дисками. Чемоданы выполнены из полипропилена и оснащены интегрированными замками с системой TSA и фиксирующим ремням. Концентрические круги на корпусе защищают багаж от появления зарапин. Модели выполнены в разных цветах и уже появились в продаже.

Фото: American Tourister 1 /2

В феврале 2017 года марка выпустила коллекцию чемоданов-бестселлеров Bon Air. Новая цветовая палитра Bon Air выполнена в пастельных тонах: мятном, розовом, голубом и фиолетовом.

Внутри предусмотрено несколько карманов, фиксирующие ремни, а закрывается чемодан при помощи замка с системой TSA.