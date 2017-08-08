В Твери обрушилось здание Речного вокзала 1938 года

Видео: Sokolov Tonight / YouTube

В Твери произошло частичное обрушение популярной у туристов достопримечательности — здания Речного вокзала. Видео последствий ЧП было опубликовано на YouTube.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, инцидент произошел в ночь на вторник, 8 августа. Была разрушена часть южной стены и перекрытие второго этажа ротонды общей площадью около 400 квадратных метров. Людей в здании в момент ЧП не было, поэтому пострадавших нет.

Как заявили в правительстве Тверской области, здание находилось в аварийном состоянии и требовало полной реставрации. Там не исключили дальнейшего разрушения строения. По этой причине оно было оцеплено сотрудниками полиции и МЧС.

Здание Тверского речного вокзала возвели в 1938 году на левом берегу Волги. Трехэтажное строение было выполнено в стиле сталинского ампира. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Вокзал работал по назначению вплоть до начала 2000-х годов. В последнее время здание не эксплуатировали, однако у его причала швартовались экскурсионные и прогулочные теплоходы. Вокзал и расположенная рядом с ним набережная являются популярным у туристов и местных жителей объектом отдыха.