В эфир «Би-би-си» затесалась обнаженная женщина

Видео: No 1 News / YouTube

В эфире вечерних новостей телеканала «Би-би-си» на экране монитора за спиной телеведущей включился ролик с участием обнаженной женщины. Об этом сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел во время программы «Новости в десять», которую ведет Софи Рэйуорт (Sophie Raworth). Один из работников студии, сидевший в наушниках на заднем плане, включил на своем компьютере ролик эротического содержания. В частности, зрители программы увидели обнаженную грудь героини видео.

Издание отмечает, что выпуск могли посмотреть около 3,8 миллиона зрителей. Руководство «Би-би-си» сообщило, что разбирается в ситуации.