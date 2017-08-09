Австралийский банк подвергся нападкам акционеров из-за недовольства экологов

Крупнейший банк Австралии — Commonwealth Bank of Australia (CBA) — стал первой в мире финансовой организацией, акционеры которой подали иск о недостаточном раскрытии информации о влиянии климатических изменений на его стабильность. Об этом сообщает CNN.

По мнению акционеров CBA Гая и Ким Эйбрахамс, отчет банка за прошлый год не дает истинного представления о финансовом положении и результатах деятельности банка.

Они считают, что кредитная организация должна признать свою вину и пообещать, что в дальнейшем будет раскрывать весь объем информации о потенциальных или фактических рисках, связанных с изменениями климата.

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В качестве примера в иске приводится спорный угольный проект Carmichael в Австралии. Истцы хотят, чтобы CBA подробно изложил планы его финансирования, поскольку это может стать причиной возникновения существенных рисков для репутации банка. Австралийские экологи утверждают, что он может оказаться опасным для окружающей среды.

Банк при этом отказался признать, что он не выполняет требования к отчетности.

В июне газета The Guardian писала о том, что экономика Австралии уже на протяжении 26 лет не испытывала рецессии, это является рекордом среди развитых стран.