Финансы
 

Австралийский банк подвергся нападкам акционеров из-за недовольства экологов

Перейти в «Мою Ленту»

Крупнейший банк Австралии — Commonwealth Bank of Australia (CBA) — стал первой в мире финансовой организацией, акционеры которой подали иск о недостаточном раскрытии информации о влиянии климатических изменений на его стабильность. Об этом сообщает CNN.

По мнению акционеров CBA Гая и Ким Эйбрахамс, отчет банка за прошлый год не дает истинного представления о финансовом положении и результатах деятельности банка.

Они считают, что кредитная организация должна признать свою вину и пообещать, что в дальнейшем будет раскрывать весь объем информации о потенциальных или фактических рисках, связанных с изменениями климата.

В качестве примера в иске приводится спорный угольный проект Carmichael в Австралии. Истцы хотят, чтобы CBA подробно изложил планы его финансирования, поскольку это может стать причиной возникновения существенных рисков для репутации банка. Австралийские экологи утверждают, что он может оказаться опасным для окружающей среды.

Банк при этом отказался признать, что он не выполняет требования к отчетности.

В июне газета The Guardian писала о том, что экономика Австралии уже на протяжении 26 лет не испытывала рецессии, это является рекордом среди развитых стран.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Australia's top bank sued over climate change risks
Greenpeace отверг получение денег от России на борьбу со сланцевой нефтью
Экономика Австралии показала непрерывный рост на протяжении 26 лет
Последние новости
Польские эксперты сообщили о следах взрыва на крыле самолета Качиньского
Российскую туристку ограбили в Таиланде
Вооруженные люди в камуфляже захватили отель в центре Риги
США в три раза превзошли Россию по числу пойманных на допинге спортсменов
Из-за видео с высунутым из окна машины младенцем возбудили дело
Турция пообещала защитить свои помидоры
Москвич после ссоры убил и закопал свою подругу рядом с домом  
Другие материалы рубрики
Финансы00:01Сегодня

Грязная зеленая бумажка

Когда Россия распрощается с долларом
13:27Сегодня

Россия на четверть увеличила закупки зарубежных товаров

13:37Сегодня

В «Югре» рассказали о стремлении ЦБ разорить банк

07:02Сегодня

ЦБ отозвал лицензию у челябинского банка «Резерв»

Финансы10:00 1 августа

Пенсионный калькулятор

Узнать размер своих будущих выплат
09:34Сегодня

ЦБ лишил лицензий банк «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс»

17:18 8 августа

Курс биткоина вырос почти на четверть после разделения

19:07 8 августа

Россия вложит в Абхазию шесть миллиардов рублей

Финансы10:00 1 августа

Баллы, страховка и стаж

Пройдите опрос, посвященный вашей будущей пенсии
15:45 8 августа

Сбербанк и ВТБ 24 выплатили 140 миллиардов рублей вкладчикам «Югры»

16:5227 июля

Резервы России достигли 415 миллиардов долларов

16:48 8 августа

Bloomberg сообщил об угрожающем долге по кредиткам в США

Россия
Владимир ПутинУот так уот!
Как быть ЗОЖником, если ты президент
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа
Карьер в подмосковном Чехове превратят в зону отдыха
Николай Киреев«Благословите, батюшка, ибо я сутенер»
Священник уехал в монастырь и нашелся в витебском притоне с проститутками
«Коммунисты России» вызвались подпольно распространять «Матильду»
На Таганской площади в Москве загорелся торговый центр
Все материалы
Мир
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Нападение на кафе Lindt в СиднееКенгуру-шахид
Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
За пригоршню шишек
Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
Польские эксперты сообщили о следах взрыва на крыле самолета Качиньского
В Пакистане смертник подорвал армейский патруль
Акция протеста против правительства Николаса Мадуро в Каракасе Много нефти, мало толку
Что случилось с Венесуэлой и почему Учредительное собрание ей не поможет
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
Все материалы
Бывший СССР
Ваши документы!
Польша провоцирует Украину и Литву имперскими амбициями
Бывший постпред Киева в ООН признал правоту Москвы с «письмом» Януковича
Гурбангулы БердымухаммедовТуркменский Рэмбо
Как президент Бердымухаммедов стреляет, дрифтует, диджеит и поет
В прокуратуре Украины обвинили поляка в плохом руководстве железными дорогами
Соратница Порошенко обвинила Москву в подготовке присоединения Приднестровья
Посол Украины прокомментировал исчезновение соотечественников в Финляндии
Украина разорвала соглашение с Россией по экспорту военной продукции
Все материалы
Финансы
Грязная зеленая бумажка
Когда Россия распрощается с долларом
Россия на четверть увеличила закупки зарубежных товаров
В «Югре» рассказали о стремлении ЦБ разорить банк
ЦБ отозвал лицензию у челябинского банка «Резерв»
ЦБ лишил лицензий банк «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс»
Курс биткоина вырос почти на четверть после разделения
Россия вложит в Абхазию шесть миллиардов рублей
Все материалы
Бизнес
Жесткая посадка
Отмена чартерных авиаперевозок чревата резким подорожанием турпутевок
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
В два раз больше госкомпаний будут закупать товары у субъектов МСП
Турецкий министр обещал ответить на запрет ввоза помидоров в Россию
«Роснефть» сочла неуважением заявление АФК «Система» в адрес суда
Компания Mercedes-Benz разработала внешние подушки безопасности для пешеходов
Роскачество пообещало развеять потребительские мифы о бутилированной воде
Все материалы
Силовые структуры
Схватки с конвоем
Зачем детей отправляют за решетку к родителям
Не на тех напали
Как преступники нарываются на неприятности, выбирая не ту жертву
Расстреляли на пробежке
В Москве застрелили гендиректора нового океанариума, не оставив зацепок полиции
Батальон ВДВ на учениях под Псковом отбил аэродром у 150 боевиков
Отказ тувинцев прибраться назвали причиной драки в воинской части на Урале
Инженерную компанию обвинили в уклонении от уплаты налогов на миллиард рублей
В Подмосковье пройдет авиационный праздник в честь 105-летия ВВС
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Нашпиговали
Бесчеловечные эксперименты над людьми стали реальностью
Создатели Half-Life представили новую игру
Названа новая опасность марихуаны
Создание бумаги из внутренних органов показали на видео
Apple запатентовала новый iPhone
Все материалы
Спорт
Морис Квителашвили«Мы всегда ладили с Липницкой»
Квителашвили — о втором гражданстве, служебных романах и собственной школе
США в три раза превзошли Россию по числу пойманных на допинге спортсменов
Клишина рассказала о страхе взять российский флаг в случае победы на ЧМ
В МОК допустили включение киберспорта в программу ОИ-2024
Турецкий «Фенербахче» начал переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера Дзюбы
«Я не просто с девушками плаваю»
Синхронист Александр Мальцев о женщинах, костюмах и Олимпиаде
Со стадиона «Открытие Арена» эвакуировали людей из-за угрозы взрыва
Все материалы
Культура
Приход и привод
За что полиция избила посетителей самого модного клуба Москвы — «Рабицы»
«Без идеологического гламура»
5 важных старых книг: выбор Алексея Варламова
«Боже, мне так нравится эта девушка!»
Люк Бессон о своем возвращении в сай-фай и проблемах голливудских блокбастеров
В клубе «Рабица» после рейда полиции отменили «Нейронный Лом»
Хакеры опубликовали телефоны и адреса актеров «Игры престолов»
Фильм об одержимом рисованием Джиме Керри посмотрели два миллиона человек
Учитель пригласил Кадырова посмотреть «Матильду»
Все материалы
Интернет и СМИ
Андрей МалаховНародный хайпожор
Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
Свечу с запахом Нью-Йорка сравнили со смердящей крысой и протухшей пиццей
Телеведущий Александр Олешко объяснил переход с Первого канала на НТВ
СМИ узнали об уходе ведущего «Точь-в-точь» с Первого канала
«Одноклассники» выдадут россиянам загранпаспорт и материнский капитал
Чат-бота от Microsoft научили вычислять покупателей секс-рабов
Украинские блогеры зарыли детей в песок и заставили сидеть ночь напролет
Все материалы
Ценности
Цени мой стиль
Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
Победа по очкам
Чем скрыть мешки под глазами после отпуска
Mercedes привезет 750-сильное электрокупе на конкурс элегантности
Gucci поругался с Forever 21 из-за разноцветных полос
Porsche Design сшил мужчинам «неубиваемую» одежду
Prada обует покупателей в подбитые мехом мокасины со стразами
Японские дизайнеры прикрепили на обувь формочки для песка
Все материалы
Путешествия
PAKSE LAOS PDR -FEBRUARY 14,2015:Laos tribe family in country village in Pakse Laos. Лао-лао и Крейзи Мама
Что выпить, съесть и заценить русскому в Лаосе
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Российскую туристку ограбили в Таиланде
Туристам предложили арендовать ирландский паб в сельской глуши
Польский курорт превратит в музей бывшую штаб-квартиру гестапо
Активисты выступили против тестов на ВИЧ для пилотов и стюардесс
КубачиНе «Приорой» единой
Чем по праву может гордиться Дагестан
Все материалы
Из жизни
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Со стыда сгорели
Как бодишеймеры мотивируют полных девушек на похудение
В Великобритании откроют паб при церкви
В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак
В США продавцы магазина отбились от двух вооруженных грабителей
Фото Рианны в бикини во время карнавала набрали семь миллионов лайков
Все материалы
25 самых популярных машин России
Самые продаваемые автомобили июля 2017 года: пять месяцев роста
Тест: неизвестные факты про автомобили
Гадаем над сложными ответами на простые вопросы
Первый тест внедорожника с сенсорным салоном
Почему за Range Rover Velar пора занимать очередь
Самые провальные народные автомобили
Проекты «народных авто», провалившихся на рынке: от клонов VW Beetle до ё-мобиля
Jeep оценил мощнейший внедорожник в мире в стоимость «Демона»
В Сети полностью раскрыли внешность нового Renault Megane RS
На продажу выставлен крошечный и очень редкий родстер Fiat
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы