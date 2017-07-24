Greenpeace отверг получение денег от России на борьбу со сланцевой нефтью

Greenpeace США не принимал российских денег на борьбу со сланцевой нефтью. Организация в принципе не принимает госфинансирование. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя энергетического отдела Greenpeace России Владимира Чупрова.

«Мы активно выступаем против фрекинга (технология гидроразрыва пласта, применяемая при добыче сланцевой нефти — прим. «Ленты.ру»), было много активных действий, акций. При этом наша организация не имеет права брать деньги у политических, государственных, религиозных и коммерческих структур. Это наш принцип. Мы не возьмем ни у Белого дома, ни у Кремля», — приводит агентство его слова.

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Ранее, 24 июля, издание Politico сообщило, что представители Республиканской партии США, среди которых есть как минимум один представитель администрации президента Дональда Трампа, подозревают Россию в поддержке «зеленых» ради противодействия добыче сланцевой нефти.

По данным СМИ, просьбу провести расследование этой деятельности представили в конце июня два конгрессмена — Ламар Смит и Рэнди Вебер. Они направили соответствующее письмо министру финансов Стивену Мнучину.

Представители экологических организаций эти слухи опровергли. Доказательств, что российские деньги поступают американским «зеленым», нет, отметило Politico.

Американские экологические организации выступали против фрекинга с конца 2000-х, когда этот метод добычи природного газа и нефти из труднодоступных слоев широко распространился по стране. Экологи считают, что этот способ наносит колоссальный ущерб водным ресурсам.