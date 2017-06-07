Экономика Австралии показала непрерывный рост на протяжении 26 лет

Экономика Австралии уже на протяжении 26 лет не испытывала рецессии, это является рекордом среди развитых стран. Об этом в среду, 7 июня, пишет газета The Guardian.

В первом квартале нынешнего года ВВП страны увеличился на 0,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, экономика Австралии сумела избежать техническую рецессию (снижение ВВП на протяжении двух кварталов) с июня 1991 года.

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В годовом выражении ВВП увеличился на 1,7 процента в январе-марте после подъема на 2,4 процента кварталом ранее. Как отмечают СМИ Австралии, 17 из 20 отраслей продемонстрировали рост в первом квартале. Снижение наблюдалось в сельском хозяйстве, лесной промышленности и рыболовстве.

В середине 1991 года объем экономики Австралии составлял 187,2 миллиарда долларов, а в конце 2016 года объем ВВП страны был равен 422 миллиардам долларов. Таким образом, за эти годы экономика выросла на 125 процентов.

Австралия успешно пережила четыре крупных экономических потрясения, включая два мировых финансовых кризиса — в конце 1990-х и в 2008 году.