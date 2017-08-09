Летающий таракан помешал подготовке к прямому эфиру в США

Видео: @MarcusSmithKTLA / Twitter

В Калифорнии (США) во время подготовки к прямому эфиру на платье журналистки приземлился таракан. Видео с инцидентом в своем Twitter опубликовал продюсер американского телеканала KTLA Маркус Уилсон-Смит (Marcus Wilson-Smith).

Репортер Мэри Бет Макдэйд (Mary Beth McDade) стояла перед включенной камерой с микрофоном и блокнотом в руках, когда на ее грудь село насекомое. Она принялась судорожно смахивать его с себя, и ей на помощь пришел оператор.

После того как ведущая избавилась от таракана, она еще некоторое время нервно смеялась и повторяла «О боже мой».

В комментариях пользователи восхитились тем, как журналистке удалось расправиться с насекомым, и назвали ее «очень храброй женщиной». Некоторые отметили, что ее работа в прямом эфире прошла достойно, несмотря на произошедший перед включением инцидент.