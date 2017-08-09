Пропавшие в Финляндии украинцы нашлись на другом месте работы

Посольство Украины в Хельсинки выяснило судьбу пропавших в Финляндии украинцев. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич, передает «Украинская правда».

«Указанная группа лиц — 20 граждан нашли другое место работы, а еще 17 решили вернуться в Украину», — рассказал представитель министерства иностранных дел. Кирилич отметил, что украинский посол в Финляндии Андрей Олефиров получил уверения от руководителя группы, что все граждане, которые были названы пропавшими, здоровы.

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Ранее в тот же день Олефиров предположил, что его соотечественники не пропали, а нашли другую работу. 8 августа финская газета Yle сообщила о пропаже 37 украинцев и трех граждан Эстонии. По информации СМИ, в конце июля секретарь охотничьего общества города Тууповаара Суло Сухонену разместил в доме на территории общества группу приехавших на сбор ягод людей.

Первоначально украинцы и эстонцы должны были отправиться в город Юка, однако эта поездка по неизвестным причинам была отменена в последний момент. Спустя несколько дней Сухонен обратился в правоохранительные органы с целью узнать, что делать с этими людьми дальше. 8 августа к дому, в котором квартировали граждане Украины и Эстонии, прибыли сотрудники полиции и сам Сухонен, однако внутри постройки они никого не обнаружили. В разговоре с Yle Сухонен отметил, что видел неподалеку от дома следы транспортного средства, предположительно, автобуса.

Издание Karjalainen отметило, что организатором тура был бизнесмен из России. При этом отмечается, что прибытие группы в эту местность 30 июля выглядит странным: ягоды в Тууповааре созревают, как правило, двумя неделями позже.

