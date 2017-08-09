Посол Украины прокомментировал исчезновение соотечественников в Финляндии

Посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров предположил, что его соотечественники, об исчезновении которых сообщили СМИ, не пропали, а нашли другую работу. Об этом в среду, 9 августа, он написал в своем Twitter.

«Не "исчезли". Из опыта: нашли другую работу. На контакте с полицией», — сказал Олефиров.

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8 августа финская газета Yle сообщила о пропаже 37 украинцев и трех граждан Эстонии. Как отмечается, 30 июля секретарю охотничьего общества города Тууповаара Суло Сухонену поступил звонок с просьбой о размещении приехавших на сбор ягод людей. Украинцам и эстонцам были предоставлены охотничий дом и питание. Известно, что первоначально группа должна была отправиться в город Юка, однако эта поездка по неизвестным причинам была отменена в последний момент. Спустя несколько дней Сухонен обратился в правоохранительные органы с целью узнать, что делать с этими людьми дальше.

8 августа к дому, в котором были размещены 37 украинцев и три эстонца, прибыли сотрудники полиции и сам Сухонен, однако внутри постройки они никого не обнаружили. В разговоре с Yle Сухонен отметил, что видел неподалеку от дома следы транспортного средства, предположительно, автобуса.

Издание Karjalainen указывает, что организатором тура был бизнесмен из России. При этом отмечается, что прибытие группы в эту местность 30 июля выглядит странным: ягоды в Тууповааре созревают, как правило, двумя неделями позже.