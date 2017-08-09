Наезд машины на французских военных назвали спланированным актом

Мэр французского города Леваллуа-Перре Патрик Балкани заявил, что наезд автомобиля на группу военных был спланирован. Об этом в среду, 9 августа, сообщает Reuters.

«Без всяких сомнений, это было преднамеренно», — заявил он. Градоначальник добавил, что произошедшее является «гнусным актом агрессии».

Как передает France.info, мэр рассказал, что злоумышленник ожидал у казармы, пока военные выйдут и направятся к своей машине. Портал отмечает, что поиски водителя продолжаются.

Ранее в этот же день стало известно, что в пригороде Парижа Леваллуа-Перре автомобиль наехал на группу военнослужащих, принимающих участие в антитеррористической операции Sentinelle. Шесть человек получили ранения — четверо легкие, двое более серьезные. Виновник происшествия скрылся. Известно, что это темнокожий мужчина на автомобиле марки BMW.