Задержан подозреваемый в наезде на военных во Франции

Французские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении наезда на группу военных в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. Об этом сообщает BFMTV.

Захват злоумышленника произошел на одной из автомагистралей. По данным телеканала, он оказал сопротивление и получил несколько огнестрельных ранений.

В то же время, как сообщается, в правоохранительных органах нет уверенности в том, что задержанный является именно тем человеком, который устроил наезд на солдат. В этой связи поиски исполнителя атаки решено продолжить.

Автомобиль наехал на группу военнослужащих, принимающих участие в антитеррористической операции Sentinelle, ранее 9 августа. Шесть человек получили травмы — четверо легкие, двое тяжелые. Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани заявил, что нападение на военных — спланированная акция.