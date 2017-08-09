Участнику акции 26 марта в Москве дали четыре года колонии

Участник несогласованной акции 26 марта в центре столицы Андрей Косых приговорен к четырем годам лишения свободы за применение насилия к представителю власти. Об этом сообщает агентство «Москва».

По решению Тверского районного суда, отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Косых признал вину и раскаялся в содеянном, в связи с этим его дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств. Несмотря на это, гособвинение просило для него 4,5 года колонии.

По версии следствия, Косых в ходе несогласованной акции в центре Москвы оказал сопротивление полицейским и ударил одного из них кулаком по голове, а второго — ногой, что повлекло за собой черепно-мозговую травму.