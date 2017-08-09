В клубе «Рабица» после рейда полиции отменили «Нейронный Лом»

В московском клубе «Рабица» отменены две вечеринки. Об этом сообщается на Facebook-страницах мероприятий.

Речь идет о вечеринке «Нейронный Лом», которая должна была состояться в пятницу, 11 августа, а также о BODY, проведение которой планировалось в ночь с ближайшей субботы на воскресенье.

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Всего в «Рабице» на ближайшее время запланированы три мероприятия. Вечеринка «Минимум» должна пройти 19 августа, информации относительно отмены события на данный момент нет.

Утром в воскресенье, 6 августа, в клубе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мак». Сотрудники полиции опечатали заведение и задержали учредителей. Одному из них предъявили обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере»).