Основатель движения вейперов рассказал о последствиях запрета парить в барах

Запрет кальянов и вейпов в ресторанах и барах не изменит ситуацию с курением. Такое мнение Национальной службе новостей (НСН) высказал основатель движения вейперов и представителей индустрии VapeRussia Александр Васильев.

«Если государство решило это дело зарегулировать и считает, что это приведет к какому-то оттоку, то это, наверное, дело только государства. На самом же деле эффект будет обратный. Все будут также курить кальяны, только, видимо, дома. И электронные сигареты, только уже на улице. И по большей части ничего не изменится», — сказал Васильев, подчеркнув, что в настоящее время во многих заведениях также запрещено использовать вейпы.

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8 июля сообщалось, что в рамках реализации проекта «Здоровый образ жизни» россиянам запретят курить электронные сигареты и кальяны в заведениях общепита. Соответствующие документы должны быть готовы к февралю 2018 года. Также, по плану, продавать кальяны и вейпы будут лицам старше 18 лет.

Согласно проекту, к 2025 году доля приверженцев ЗОЖ среди россиян должна увеличиться с нынешних 36 до 60 процентов. Правительство собирается добиться сокращения употребления алкоголя и табачной продукции. Также планируется продвигать среди граждан полезное питание и занятия спортом.

В 2013-2014 годы в связи с ужесточением антитабачного законодательства курить запретили в кафе и ресторанах, госучреждениях, театрах, больницах, музеях и на спортивных объектах. Ограничение не коснулось электронных сигарет и кальяна без табака.