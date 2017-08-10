Житель Калининграда при трудоустройстве узнал о своей «смерти» 13 лет назад

Прокурор Центрального района Калининграда направил в городской суд Советска иск об изменении записи о смерти местного жителя. 41-летний мужчина был вынужден обратиться в ведомство после того, как узнал, что числится умершим уже 13 лет. Об этом сообщается в четверг, 10 августа, на сайте областной прокуратуры.

В апреле 2016 года мужчина впервые за много лет трудоустроился с заключением официального договора. Когда предприятие подало отчетность в Пенсионный фонд, выяснилось, что лицевой счет сотрудника закрыт на основании акта о его смерти. Работник обратился в ЗАГС, но ему было отказано во внесении изменений в запись.

Прокуратура установила, что в июле 2004-го в инфекционную больницу Калининградской области в тяжелом состоянии поступил мужчина без документов. Он скончался в реанимации в августе того же года. При этом данные о личности пациента были внесены в карту лишь с его слов.

Как оказалось, они совпадали с информацией о заявителе, отличалось лишь место жительства: пациент сообщил, что фактически проживает на заброшенных дачах в Калининграде, хотя прописан в Краснознаменске. Пострадавший же был зарегистрирован в Советске. В итоге из-за ошибки было выдано медицинское свидетельство и составлена запись на имя живого человека.

При этом отмечается, что в 2015 году мужчина-заявитель получил водительское удостоверение, в 2013-м у него родилась дочь, а годом ранее он женился.

В июле сообщалось, что в Челябинске прокуратура подала иск о признании недействительной записи о смерти 66-летней пенсионерки, сделанной три года назад в Перми. В мае 2015-го по решению суда признан живым житель Кемерово, который несколько лет испытывал сложности при получении медпомощи и трудоустройстве, поскольку значился умершим.