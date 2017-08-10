Внедорожник Тупака подешевел втрое

На аукцион в США выставлен Hummer H1, который принадлежал американскому рэперу Тупаку Шакуру. Об этом сообщает The Motor Authority. Стартовая цена — 100 тысяч долларов.

Под капотом у машины — 6,5-литровый двигатель V8. Кроме того, внедорожник оснащен силовым бампером с лебедкой, акустической системой и GPS-навигатором.

Автомобиль уже пытались продать в начале 2016 года. Тогда покупатель, имя которого не называлось, предложил за него более 337 тысяч долларов, но так и не смог отдать всю сумму.

Тупак Шакур ― рэпер, продюсер и актер. Считается одним из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей всех времен. Он был убит в 1996 году во время «войны побережий», развернувшейся между рэперами Восточного и Западного побережий США.

В феврале 2017 года на торги была выставлена машина, в которой застрелили музыканта. BMW со следами пуль на кузове оценили в 1,5 миллиона долларов.