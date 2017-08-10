Турция перекрыла Босфор

Пролив Босфор в Стамбуле закрыт для прохода судов. Об этом сообщает Haberturk в четверг, 10 августа.

В заявлении портовых служб говорится, что приостановка движения связана с проведением подводных поисково-спасательных работ, причина которых не уточняется.

Ограничения будут сняты в 18:00 по стамбульскому времени (совпадает с московским).

27 апреля в 40 километрах северо-западнее входа в пролив Босфор российский разведывательный корабль «Лиман» столкнулся с судном Youzarsif-H (под флагом Того), перевозившим скот из Румынии в Иорданию. В результате «Лиман» получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии и затонул. Из 78 членов экипажа 63 были спасены турецкой береговой охраной, а 15 — командой судна, с которым столкнулся российский корабль.