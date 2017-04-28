В Минобороны заявили о снятии спецоборудования с борта тонущего «Лимана»

Все съемное специальное оборудование, установленное на разведывательном корабле «Лиман», было снято экипажем при эвакуации и перенесено на спасательные средства. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Благодаря проявленному мужеству и грамотным действиям российского экипажа, корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа. Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем корабля были эвакуированы на спасательные средства, а затем благополучно доставлены на базу Черноморского флота в Крыму», — говорится в сообщении.

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«Лиман» около полудня 27 апреля столкнулся с судном Youzarsif-H (под флагом Того), перевозившим скот из Румынии в Иорданию. Причиной происшествия СМИ называют сильный туман.

В результате «Лиман» получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии и затонул в 40 километрах северо-западнее входа в пролив Босфор. Из 78 членов экипажа 63 были спасены турецкой береговой охраной, а 15 — командой судна, с которым столкнулся российский корабль.

Средний разведывательный корабль (официально — «гидрографическое судно») проекта 861 «Лиман» построен в Гданьске в 1970 году. Полное водоизмещение корабля около 1,5 тысячи тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Оно было оснащено аппаратурой радиотехнической разведки и радиоразведки, а также гидроакустическим комплексом.