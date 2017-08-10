Турция разблокировала Босфор

Пролив Босфор, перекрытый из-за поисковых работ, вновь открыт для судоходства. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь министерства транспорта, судоходства и связи Турции Туран Озъянык.

«Корабли, участвовавшие в операции по поиску тела утонувшего в июле подростка, покидают пролив», — сказал Озъянык. По его словам, операция не увенчалась успехом, поиски будет продолжены, но Босфор «вряд ли будет перекрываться, так как это сопряжено с большими сложностями».

Ранее 10 августа сообщалось, что пролив был закрыт для прохода судов из-за подводных поисково-спасательных работ, причина которых не называлась. По информации портовых служб Стамбула, судоходство планировалось восстановить в 18:00 местного времени (совпадает с московским).