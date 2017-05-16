Боевикам пообещали жесткий ответ в случае атаки на корабли ВМФ России в Босфоре

Корабли ВМФ России, проходящие через пролив Босфор, в состоянии отразить возможные атаки со стороны боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), полагает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 16 мая.

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«Если атака произойдет, то будет дан жесткий отпор. Мы всегда готовы к отражению нападения, а корабли ВМФ России обеспечены самым современным оборудованием», — сказал парламентарий, комментируя данные турецких СМИ о планах ИГ атаковать российские корабли.

Он отметил, что российская сторона серьезно относится к подобным сообщениям. «В настоящее время проводятся мероприятия профилактического характера в целях недопущения провокаций», — добавил Швыткин.

Ранее во вторник газета Hurriyet Daily News сообщила, что власти Стамбула приняли меры предосторожности в связи с возможным нападением боевиков ИГ на корабли российских ВМФ. По данным издания, определено почти 150 районов, из которых террористы могли бы нанести ракетные удары.