В Реутове покажут лучшие фильмы Международного фестиваля уличного кино

Лучшие фильмы IV Всемирного фестиваля уличного кино покажут в подмосковном Реутове. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Станислав Каторов, передает РИАМО в четверг, 10 августа.

Кинопоказ состоится вечером 18 августа на большом экране летнего кинотеатра в Центральном парке. Начало в 21.00, вход свободный.

Вниманию публики представят шесть короткометражных фильмов, созданных отечественными кинорежиссерами, длительностью от 6 до 23 минут. Это фильмы-финалисты конкурсной программы: «По пути», «Шаги твои», «Каждый 88», «Сквозь пальцы», «Про любовь», «Наружка».

Зрители также смогут проголосовать за наиболее понравившуюся им ленту. Сделать это можно, посветив фонариком, телефоном или зажигалкой.

Мероприятие проводится с 2014 года. Фестиваль наследует традиции средневекового площадного театра и отличается подчеркнуто народными отбором фильмов и определением победителя. На открытых площадках по всему миру показываются лучшие короткометражки российских режиссеров.