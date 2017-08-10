Эсминец США зашел в спорные воды у китайского искусственного острова

Американский эсминец «Джон Маккейн» прошел через спорные воды возле одного из китайских искусственных островов. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в районе рифа Мисчиф, входящего в состав архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Корабль приблизился к нему на расстояние 12 морских миль (22,2 километра). Как объяснили в Пентагоне, операция была проведена в рамках «стратегии свободы навигации»: таким образом американские ВМС демонстрируют китайцам, что не признают их территориальные претензии на воды вокруг искусственных островов.

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Китай начал возводить искусственные острова в спорных акваториях в июне 2014 года. На эти области в Южно-Китайском море претендуют КНР, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Острова архипелага имеют стратегическое значение: возведение на островах взлетно-посадочных полос, которым активно занимается КНР, существенно усилит китайские позиции в регионе.

Кроме того, Пекин задумался о создании в этом районе системы ПРО, что сделает территории полностью подконтрольными Китаю.

