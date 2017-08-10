В США неизвестный проник в чужую квартиру и навел там порядок

Неизвестный проник в квартиру американца, который был в отъезде, и навел там порядок. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает Associated Press.

После возвращения из поездки житель пригорода Вашингтона (округ Колумбия) обратил внимание, что в квартире прибрано. Некоторые вещи лежали не там, где он их оставил, но ничего не пропало.

Хозяин квартиры утверждает, что у него нет горничной. В полиции полагают, что в квартиру проникли незаконно. Составить описание подозреваемого пока не удалось.

1 августа сообщалось, что австралийская полиция задержала вора, который напился элитного шампанского и уснул во взломанном доме.

