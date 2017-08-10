Посольство РФ в Абхазии опровергло слухи о взятых в заложники соотечествениках

Посольство России в Абхазии опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что двух соотечественников взяли в заложники. Об этом в четверг, 10 августа, заявил агентству РИА Новости пресс-атташе посольства Турал Джавадов.

Ранее ряд СМИ распространили новость о том, что попавших в ДТП в Гагрском районе республики россиян держат в заложниках и требуют выкуп в качестве возмещения ущерба. «На самом деле произошло ДТП, виновником отказался российский гражданин Василий Снегирев, который признал свою вину и выразил готовность возместить затраты на ремонт машины гражданина Абхазии. Российского гражданина никто не удерживает», — пояснил сотрудник дипмиссии, уточнив, что спор идет лишь о сумме выплаты.

Джавадов уточнил, что пострадавшая сторона требует от россиянина компенсацию в размере двухсот тысяч рублей. «Мы направили официальное письмо в генеральную прокуратуру Абхазии с просьбой разобраться в этой ситуации. Автомобиль российского гражданина в настоящее время находится в городе Гагры до окончания следственных мероприятий», — указал он.