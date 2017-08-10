Бывший СССР
 

Посольство РФ в Абхазии опровергло слухи о взятых в заложники соотечествениках

Перейти в «Мою Ленту»

Посольство России в Абхазии опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что двух соотечественников взяли в заложники. Об этом в четверг, 10 августа, заявил агентству РИА Новости пресс-атташе посольства Турал Джавадов.

Ранее ряд СМИ распространили новость о том, что попавших в ДТП в Гагрском районе республики россиян держат в заложниках и требуют выкуп в качестве возмещения ущерба. «На самом деле произошло ДТП, виновником отказался российский гражданин Василий Снегирев, который признал свою вину и выразил готовность возместить затраты на ремонт машины гражданина Абхазии. Российского гражданина никто не удерживает», — пояснил сотрудник дипмиссии, уточнив, что спор идет лишь о сумме выплаты.

Джавадов уточнил, что пострадавшая сторона требует от россиянина компенсацию в размере двухсот тысяч рублей. «Мы направили официальное письмо в генеральную прокуратуру Абхазии с просьбой разобраться в этой ситуации. Автомобиль российского гражданина в настоящее время находится в городе Гагры до окончания следственных мероприятий», — указал он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Абхазии рассказали о массовых отказах туристов от поездок в республику
Погибшие при взрывах на складе боеприпасов в Абхазии оказались россиянками
Российский турист пропал в горах Абхазии
Последние новости
Посольство РФ в Абхазии опровергло слухи о взятых в заложники соотечествениках
СМИ сообщили о переходе 18-летнего нападающего в ПСЖ за 160 миллионов евро
Уголовники рассказали детям о выращивании марихуаны и тюремной столовой
Раскрыто главное нововведение iPhone 8
Трамп порекомендовал КНДР «сильно нервничать» из-за угроз обстрелять Гуам
Застрявший в Хабаровском крае кит с приливом ушел в море
Пекин обвинил США в нарушении суверенитета Китая
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:05 9 августа

Ваши документы!

Польша провоцирует Украину и Литву имперскими амбициями
20:0210 августа

Донецкий губернатор задумался о причинах создания Малороссии и Новороссии

22:34 9 августа

Захарченко признал нежелательность употребления слова «Малороссия»

18:4810 августа

Кабаны продырявили украинскую стену на границе с Россией

Бывший СССР00:05 8 августа
Гурбангулы Бердымухаммедов

Туркменский Рэмбо

Как президент Бердымухаммедов стреляет, дрифтует, диджеит и поет
20:3210 августа

У отправившихся на спецоперацию украинских полицейских угнали машину

16:4710 августа

Украинские волонтеры показали видео уничтожения зенитки ополченцев Донбасса

15:15 9 августа

Саакашвили обвинил Россию в подготовке захвата Белоруссии

Бывший СССР00:0429 июля
Сигизмунд (Зигмунт) Сераковский

Хождение по мукам Сигизмунда

История жизни и смерти польско-литовского бунтаря Сераковского
19:2910 августа

Американский штурмовик получил повреждения под Таллином

15:2010 августа

Волонтер рассказал об обмене украинских пленных на грузовик капусты

23:11 5 августа

Порошенко решил увеличить выплаты бойцам АТО

Россия
«Вейпер-гей — странный стереотип»
Вейп-евангелист о лезущих изо всех щелей электронных сигаретах
Власти Подмосковья нашли способ сократить срок ликвидации последствий ДТП
Уральского подростка наградят за спасение тонувшего пенсионера
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
Владимир ПутинУот так уот!
Как быть ЗОЖником, если ты президент
В СПЧ предложили помощь осужденному за экстремизм журналисту Соколову
СКР возбудил дело по факту убийства собаки в Подмосковье после статьи «Ленты.ру»
Все материалы
Мир
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Нападение на кафе Lindt в СиднееКенгуру-шахид
Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
Пекин обвинил США в нарушении суверенитета Китая
Трамп порекомендовал КНДР «сильно нервничать» из-за угроз обстрелять Гуам
За пригоршню шишек
Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
Акция протеста против правительства Николаса Мадуро в Каракасе Много нефти, мало толку
Что случилось с Венесуэлой и почему Учредительное собрание ей не поможет
Курды сообщили об окружении боевиков ИГ в центре Ракки
Все материалы
Бывший СССР
Ваши документы!
Польша провоцирует Украину и Литву имперскими амбициями
Донецкий губернатор задумался о причинах создания Малороссии и Новороссии
Гурбангулы БердымухаммедовТуркменский Рэмбо
Как президент Бердымухаммедов стреляет, дрифтует, диджеит и поет
Кабаны продырявили украинскую стену на границе с Россией
У отправившихся на спецоперацию украинских полицейских угнали машину
Украинские волонтеры показали видео уничтожения зенитки ополченцев Донбасса
Американский штурмовик получил повреждения под Таллином
Все материалы
Финансы
Грязная зеленая бумажка
Когда Россия распрощается с долларом
В ЦБ рассказали о причинах санации крымского Генбанка
Минфин предложил сажать на шесть лет за нелегальную выдачу кредитов
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке
Помидорное эмбарго России обошлось Турции в два миллиарда долларов
Резервы России превысили 420 миллиардов долларов
ЦБ ввел временную администрацию в крымский Генбанк
Все материалы
Бизнес
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Жесткая посадка
Отмена чартерных авиаперевозок чревата резким подорожанием турпутевок
Эксперт указал на финансовую безграмотность юристов «Системы»
Европе предсказали дефицит сливочного масла
Прокуратура проверила кооператив LavkaLavka из-за использования биткоинов
Россия попросила Минфин США разрешить поставки Superjet в Иран
Все материалы
Силовые структуры
Вид сверху: российский самолет-разведчик облетел Пентагон
Зачем ему понадобилась штаб-квартира ЦРУ и гольф-клуб Трампа
Не на тех напали
Как преступники нарываются на неприятности, выбирая не ту жертву
Схватки с конвоем
Зачем детей отправляют за решетку к родителям
СМИ сообщили о задержании в Москве банды подростков-убийц
СКР начал проверку данных о смерти красноярского младенца из-за оторванной руки
Убийц пяти человек под Хабаровском приговорили к пожизненным срокам
Израильтянина задержали в Домодедово за попытку вывезти бриллианты в себе
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Нашпиговали
Бесчеловечные эксперименты над людьми стали реальностью
Tesla испытает беспилотную электрофуру
ДНК превратили в компьютерный вирус
Раскрыты причины исчезновения индейцев-математиков
У Кита нашли четыре двойника Земли
Все материалы
Спорт
Любо-дорого смотреть
Почему худший футбольный клуб АПЛ зарабатывает 100 миллионов фунтов в год
Морис Квителашвили«Мы всегда ладили с Липницкой»
Квителашвили — о втором гражданстве, служебных романах и собственной школе
Запрещенный укол
Пока россиян ловят на допинге, европейцы и американцы безнаказанно его принимают
Павел Мамаев назвал бразильца из «Ахмата» обезьяной и спровоцировал драку
СМИ сообщили о переходе 18-летнего нападающего в ПСЖ за 160 миллионов евро
Российский журналист пробежал с флагом на ЧМ вопреки рекомендации IAAF
Игрок «Зенита» захотел во Францию из-за Неймара
Все материалы
Культура
Без ума от вас
22 книги о сумасшедших
Покажи мне Зизу
Зидан, Матерацци и футбол как комедия: божественная, безумная, русская
Приход и привод
Зачем полиция налетела на посетителей самого модного клуба Москвы — «Рабицы»
Группа The Knife вернулась и выложила два загадочных видео
Певца в Саудовской Аравии арестовали за исполнение дэба
Покончившему с собой лидеру Soundgarden поставят памятник в Сиэтле
Шинейд О’Коннор положили в больницу после публикации суицидального видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Андрей МалаховНародный хайпожор
Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
Ударивший журналиста НТВ «бородач» принял вызов «плейбоя»
Загадочный парень в деловом костюме в джакузи «познал» Tinder
Репортаж о псах-серферах навеял на ведущего скуку
Репортера затравили за насмешку над интересом мусульманок к эротичному белью
Все материалы
Ценности
«Раньше я мечтал кататься на Rolls-Royce, сейчас — на доске»
За что борется и в чем побеждает рэпер Тимати
Цени мой стиль
Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
Довлатова с чемоданом нарисовали на фарфоровой кружке
Дизайнеры аксессуаров вывели моделей с сумками на миланские крыши
Клиенты Vans займутся дизайном кед самостоятельно
Американцы разработали инновационные сумки
Московские дизайнеры оденут серфингисток в лаконичные купальники
Все материалы
Путешествия
Гну, овца и Бату Тара
Самые красивые тревел-фото за последние 15 лет
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Китайцы остались должны ресторанам девять тысяч долларов из-за землетрясения
Российские туристы снизили расходы на шопинг и экскурсии
Пассажир отсудил у российской авиакомпании 240 тысяч рублей за отмену рейса
СМИ рассказали о ни разу не летавшей в качестве пассажира девушке-пилоте
Первый иностранец прибыл на Дальний Восток по электронной визе
Все материалы
Из жизни
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Со стыда сгорели
Как бодишеймеры мотивируют полных девушек на похудение
В Антарктиде нашли забытый в 1911 году пирог полярника Роберта Скотта
В США неизвестный проник в чужую квартиру и навел там порядок
Пытавшийся прогнать ос канадец поджег собственный дом
Японцы научили шимпанзе играть в «камень, ножницы, бумага»
Все материалы
Самые зрелищные полицейские погони
Как взрослые играют в салочки с жесткими последствиями
Тест кабриолета Mercedes E-класса
Насколько близок Mercedes-Benz E-класса к кабриолетному идеалу
Tesla, Prius и Rolls-Royce, ставшие Формулой-1
Как бы выглядели автомобили, если бы они гонялись в Формуле-1
Тест: неизвестные факты про автомобили
Гадаем над сложными ответами на простые вопросы
В России автовладельцу насчитали 540 тысяч рублей транспортного налога
Новый флагманский кроссовер Audi засняли почти без камуфляжа
Kia сделает новые машины дешевле для российских владельцев праворулек
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы