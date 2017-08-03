Погибшие при взрывах на складе боеприпасов в Абхазии оказались россиянками

При взрывах на складе боеприпасов в Абхазии погибли две туристки из России. Об этом в четверг, 3 августа, «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломия.

«Три женщины в момент взрывов находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов. Две женщины, предположительно жительницы Санкт-Петербурга, погибли, их тела спасатели нашли утром», — отметил он.

По словам собеседника агентства, третья гражданка России — из Подольска, она найдена живой, у нее перелом руки. «Владельцы частной гостиницы, где они остановились, подтвердили, что эти три женщины не вернулись вчера в гостиницу», — информировал Ломия.

Позднее он сказал, что личности погибших и пострадавшей установлены. «От осколочных ранений погибли две жительницы Санкт-Петербурга — Панакова Елена, 1970 года рождения и Тимофеева Елена, 1962 года рождения», — уточнил пресс-секретарь МЧС. Ломия добавил, что жительница Подольска Людмила Дмитриева (1954 года) доставлена в больницу.

До этого сообщалось, что недалеко от склада, находящегося в селе Приморское Гудаутского района, найдены тела двух человек, погибших от осколочных ранений.

В МВД Абхазии ТАСС заявили, что туристки, вероятно, погибли при первых взрывах (в общей сложности они происходили в течение четырех часов, с 16:30 до 20:30 мск 2 августа), когда возвращались с водопада, расположенного выше места ЧП.

В результате случившегося пострадали 60 человек, 35 из них россияне. Их жизни ничего не угрожает.