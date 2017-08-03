Бастрыкин поручил провести проверку из-за взрывов на военном складе в Абхазии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку в связи с гибелью россиян при взрывах на военном складе в Абхазии. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

«В соответствии с действующим законодательством, в случае если преступление совершено против граждан России, лица, его совершившие, несут ответственность в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что «в настоящее время во взаимодействии с компетентными органами Абхазии устанавливаются все обстоятельства произошедшего». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в среду, 3 августа, стало известно о том, что при взрывах погибли две туристки из России — жительницы Санкт-Петербурга. В момент ЧП они находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов, который расположен в селе Приморское Гудаутского района.

В общей сложности взрывы продолжались в течение четырех часов, с 16:30 до 20:30 мск 2 августа. В результате пострадали 60 человек, 35 из них россияне. Их жизни ничего не угрожает.