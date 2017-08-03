На месте взрыва на военном складе в Абхазии найдены тела двух человек

Недалеко от места взрыва на военном складе в селе Приморское Гудаутского района Абхазии найдены тела двух человек, предположительно туристов. Об этом в четверг, 3 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС республики.

«Чуть выше источника найдены тела двоих человек, предположительно туристов, которые погибли от осколочных ранений. Ищем еще одного человека», — рассказали в ведомстве.

Днем 2 августа сообщалось, что после взрывов на военном складе в Абхазии в медицинские учреждения Сухума, Нового Афона и Гудауты были доставлены 27 человек, 19 из которых — россияне, отдыхавшие в регионе. Позже пресс-секретарь посольства России в Абхазии Турал Джавадов сообщил, что количество россиян, пострадавших при взрыве на военном складе в республике, увеличилось до 35. «Из них 27 госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. В основном пострадавшие с травмами легкой и средней степеней тяжести», — указал он.

Боеприпасы на складе, расположенном недалеко от села Приморское, начали взрываться примерно в 16:30 по местному времени (совпадает с московским).