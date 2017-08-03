Туроператоры предрекли падение спроса на Абхазию из-за взрыва на военном складе

Спрос российских туристов на отдых в Абхазии покажет снижение из-за взрыва на военном складе и других инцидентов. Об этом агентству «Интерфакс» заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По ее словам, после нападения на туристов и гибели россиянина в Гудаутском районе Абхазии 11 июля продажи путевок «провалились на две-три недели вперед», путешественники аннулировали несколько сотен оплаченных и забронированных туров.

Когда спрос только начал восстанавливаться, появилась информация об ограблении переехавшей в Абхазию российской семьи. «И вот теперь — взрывы на складе боеприпасов. Такая концентрация негативных событий наверняка ударит по спросу, тем более что Абхазия — семейное направление, куда многие едут с детьми», — отметила Тюрина.

Она добавила, что нынешний сезон для Абхазии вообще получается крайне неудачным. Российские туроператоры отмечают снижение спроса на направление на 35-40 процентов по сравнению с прошлогодними показателями.

Взрыв на военном складе в Абхазии произошел днем 2 августа. В результате инцидента погибли как минимум два человека (предположительно туристы), находившихся неподалеку. Всего в результате взрыва пострадали 60 человек, из них 35 россияне.

