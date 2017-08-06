В Абхазии рассказали о массовых отказах туристов от поездок в республику

Абхазия испытывает «мощную волну отказов туристов» из-за взрывов на военном складе боеприпасов в селе Приморском, в результате которых погибли два человека, более 60 получили ранения. Об этом РИА Новости рассказала президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина.

По ее словам, от поездок в республику отказываются в основном еще не приехавшие туристы. Калягина указала, что случаев, когда люди прерывали свой отдых и уезжали, мало, а отказов от сентябрьских туров пока нет.

Калягина считает, что спад продлится около двух недель.

3 августа пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрин заявила, что спрос российских туристов на отдых в Абхазии покажет снижение из-за взрыва на военном складе и других инцидентов. По ее словам, после нападения на туристов и гибели россиянина в Гудаутском районе Абхазии 11 июля продажи путевок «провалились на две-три недели вперед», путешественники аннулировали несколько сотен оплаченных и забронированных туров.

Когда спрос только начал восстанавливаться, появилась информация об ограблении переехавшей в Абхазию российской семьи. «И вот теперь — взрывы на складе боеприпасов. Такая концентрация негативных событий наверняка ударит по спросу, тем более что Абхазия — семейное направление, куда многие едут с детьми», — отметила Тюрина.

Она добавила, что нынешний сезон для Абхазии вообще получается крайне неудачным. Российские туроператоры отмечают снижение спроса на направление на 35-40 процентов по сравнению с прошлогодними показателями.

Взрыв на военном складе в Абхазии произошел днем 2 августа. В результате инцидента погибли две женщины, находившиеся неподалеку.

11 июля в районе села Ачандара в Гудаутском районе группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли вооруженные неизвестные в масках и потребовали денег. Один из мужчин, Кабанов Андрей Николаевич 1984 года рождения, оказал сопротивление нападавшим и был ранен ножом в грудь. Его доставили в Гудаутскую центральную больницу, там он скончался.

