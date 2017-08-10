У Кита нашли четыре двойника Земли

Международная группа астрономов обнаружила, что вокруг звезды в созвездии Кита (Тау Кита), удаленной от Земли на 12 световых лет, вращаются четыре планеты земного типа. Две из них являются суперземлями и находятся в зоне обитаемости, что делает их подходящими для существования на поверхности воды. Открытая система является более благоприятной для жизни, чем TRAPPIST-1, поскольку звезда не является красным карликом, а похожа на Солнце. Препринт статьи опубликован в репозитории arXiv.

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Массы найденных планет достигают 1,7 массы Земли, что делает их одними из самых маленьких небесных тел, обнаруженных вблизи солнцеподобных звезд. Для их обнаружения потребовалось чувствительное оборудование, которое способно зарегистрировать небольшие значения радиальной скорости звезды (до 30 сантиметров в секунду). Регистрация таких слабых сигналов стала возможной благодаря внедрению новых технологий, позволяющих избавиться от шума в данных.

Все четыре объекта являются скалистыми, однако только две планеты, самые удаленные от Тау Кита, потенциально пригодны для жизни. В то же время они, скорее всего, подвергаются постоянной бомбардировке кометами и астероидами, поскольку звезду окружает диск из массивных обломков.

В 2016 году астрономы объявили, что им удалось обнаружить систему TRAPPIST-1, в которой находятся три экзопланеты. Они вращаются вокруг красного карлика, удаленного от Земли на расстояние в 39 световых лет. При этом на местной звезде происходят мощные выбросы плазмы.