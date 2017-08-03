Обнаружена инопланетная светящаяся вода

Ученые из Эксетерского университета в Великобритании выявили присутствие воды в атмосфере экзопланеты WASP-121b. Этот газовый гигант относится к типу горячих юпитеров — крупных планет, которые находятся так близко к родительской звезде, что их атмосфера нагревается до нескольких тысяч градусов Цельсия. В этих условиях молекулы воды «накаляются», испуская инфракрасное излучение. Статья исследователей опубликована в журнале Nature.

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WASP-121b удалена от Земли на расстояние 900 световых лет. Год на планете длится 1,3 дня, а по массе и размерам она превосходит Юпитер. По оценкам исследователей, верхние слои газовой оболочки экзопланеты нагреты до 2500 градусов Цельсия. При этой температуре железо не может находиться в твердой или жидкой форме, а существует в виде газа.

У многих планет Солнечной системы имеются стратосферы — часть атмосферы, которая захватывает ультрафиолетовое излучение (УФ-излучение), что приводит к ее нагреванию примерно на 100 градусов. У Земли роль «ловушки» играет озон, у Юпитера и Титана (спутника Сатурна) — метан. Присутствие воды указывает на то, что у WASP-121b также есть стратосфера, и, по оценкам, поглощение УФ-излучения дополнительно нагревает ее на 1000 градусов. Однако пока остается неизвестным, какое вещество отвечает за это.

По мнению ученых, такими соединениями могут быть оксид ванадия или оксид титана, способные поглощать электромагнитное излучение определенной длины волны. Эти молекулы обнаруживаются у коричневых карликов — звезд, которые имеют общие черты с газовыми гигантами. Поэтому считается, что они могут также присутствовать в атмосферах горячих юпитеров.