Раскрыта загадка появления суперземель

Астрономы разработали модель, раскрывающую новые подробности о процессе формирования суперземель. Эти планеты своей массой превышают нашу планету, но уступают таким газовым гигантам, как Нептун или Уран. Результаты объясняют парадокс, согласно которому небесные тела данного класса встречаются чаще, чем следует из теоретических расчетов. Статья ученых опубликована в Astrophysical Journal. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

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Считалось, что физические условия в дисках из плотного газа вокруг молодых звезд способствуют появлению многочисленных газовых гигантов, равных или превосходящих Юпитер. Однако данные, полученные космическим телескопом «Кеплер», демонстрируют, что большинство экзопланет являются суперземлями. Чтобы объяснить это противоречие, исследователи смоделировали процессы, происходящие в протопланетных дисках.

Модель была создана на основе наблюдения за звездами HL Тельца и TW Гидры, которые обладают газовыми дисками, с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (ALMA) в Чили.

Астрономы заметили некоторые особенности, которые нельзя объяснить, прибегая к существующим моделям. Например, в дисках были обнаружены узкие и близкие друг к другу щели. Считается, что формирующиеся планеты (планетезимали) очищают окрестности своей орбиты от газа, однако в данном случае небесные тела должны были бы располагаться рядом, что было маловероятно.

Ученые смогли понять, что может быть причиной появления щелей, изменив несколько параметров в модели. Они понизили вязкость диска и добавили в систему частицы пыли. В данных условиях щели и кольца возникают из-за наличия суперземель, а не экзопланет класса юпитер, как считалось ранее.