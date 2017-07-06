Раскрыта загадка появления планет у мертвых звезд

Астрономы из Кардиффского университета и Британского астрономического технологического центра в Эдинбурге выяснили, каким образом вокруг пульсаров — останков крупных звезд — образуются планеты. Небесные тела, вращающиеся вокруг сверхплотных объектов, были обнаружены 25 лет назад, однако до сих пор были неизвестны механизмы их формирования. Пресс-релиз статьи опубликован в издание EurekAlert!.

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Сверхновой называется финальный этап жизни массивной звезды (в несколько раз тяжелее Солнца), когда последняя взрывается, высвобождая огромное количество энергии. При этом разрушаются все объекты, вращающиеся вокруг нее. Ядро звезды коллапсирует, превращаясь в черную дыру или нейтронную звезду диаметром несколько километров. Считается, что для появления новых планет вокруг сжавшегося ядра нужно, чтобы гравитация привлекла к нему большое количество пыли и газа.

Астрономы смогли подтвердить эту точку зрения, изучив пульсар (одной из разновидностей нейтронных звезд) Геминга, который удален от земли на 800 световых лет и располагается в созвездии Близнецов. Наблюдения проводились с помощью инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла, находящегося на Гавайских островах.

Оказалось, что вокруг пульсара располагается дуга из межзвездного газа. Это вызвано тем, что Геминга очень быстро перемещается в галактической среде, превышая скорость звука. Встреченные на пути частицы вещества попадают в ударную волну, а затем захватываются гравитацией нейтронной звезды. По оценкам исследователей, собранного вещества достаточно для формирования планеты.

Ученые надеются обнаружить подобные процессы возле других пульсаров, что подтвердит выводы астрономов.