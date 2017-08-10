На базе приема металла в Чите найден второй боеприпас

На территории базы приема металла в Чите, где утром в результате взрыва погибли два человека, найден еще один боеприпас. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве Забайкальского края.

По словам руководителя департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности региона Федора Кургузкина, в ходе осмотра территории саперы Росгвардии обнаружили еще один объект большой мощности.

Персонал базы и близлежащих предприятий эвакуирован, движение по Олимпийской улице перекрыто. Идет подготовка к вывозу и уничтожению найденного боеприпаса, проводится оповещение жителей близлежащих домов о мерах безопасности. На месте работают около 30 сотрудников полиции

Ранее сообщалось, что утром в четверг, 10 августа, в пункте приема металлолома в промзоне в Железнодорожном районе Читы произошел взрыв. Погибли два человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным источника в правоохранительных органах, взорвался снаряд.