Взрыв на базе приема металла в Чите попал на видео

Видео: Видео: Общий Чита.Ру / YouTube

В сети появилось видео взрыва на базе приема металлолома в Чите, который произошел утром в четверг, 10 августа. Запись с автомобильного регистратора опубликовал телеканал RT.

В результате ЧП погибли два человека, один ранен. По данным полиции, взорвался неустановленный снаряд. Позже на территории базы нашли еще один боеприпас, а также две боевые части зенитных ракет комплекса С-200 «Ангара». Специалисты-взрывники продолжают обследовать место происшествия.

Жилые дома расположены в километре от базы, угрозы для жителей нет, уточнили в Следственном комитете.