После взрыва на металлобазе в Чите найдены боевые части зенитных ракет С-200

На базе приема металлолома в Чите, где произошел взрыв, обнаружены две боевые части зенитных ракет комплекса С-200 «Ангара». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Забайкальскому краю.

Информация передана специалистам Минобороны, которые вывезут предметы с территории объекта для утилизации. Взрывотехники Росгвардии продолжают поиск других взрывоопасных предметов.

Ранее 10 августа забайкальское управление СКР сообщило, что в пункте приема металлолома в Железнодорожном районе города Читы, на Олимпийской улице, произошел взрыв. Предположительно, это произошло при резке металла. В результате два человека погибли, один был ранен.

Персонал металлобазы эвакуировали, район перекрыт. Позднее в правительстве Забайкальского края сообщили о том, что на территории базы найден еще один «боеприпас большой мощности».

Зенитный комплекс большой дальности С-200 принят на вооружение в 1967 году. Масса осколочно-фугасной боевой части ракет, применяемых в комплексе, 217 килограммов, из них собственно взрывчатого вещества (тротил-гексогеновой смеси) — 80 килограммов.