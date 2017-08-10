Китайский экономист разглядел в холостяках угрозу для страны

Достаточно высокая покупательная способность китайских холостяков и их готовность тратить много денег, несмотря ни на что, оказывают негативное воздействие на экономику страны. К такому выводу пришел эксперт Нин Чжан (Ning Zhang) из Китайской национальной академии экономической стратегии, передает The South China Morning Post.

«Живущие в городах холостяки меняют общие потребительские модели в Китае, они приносят доходы только тем компаниям, которые позволяют им развлекаться и заботиться о себе. Несмотря на это, я считаю, от них экономике больше вреда, нежели пользы», — приводит издание его слова.

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Экономист отмечает, что, в отличие от своих женатых сограждан, у холостяков меньше мотивации для работы. «Вот взять, например, Японию. Все больше молодых людей предпочитают не связывать себя семейными узами (...) Холостяки понимают, что им в основном надо прокормить лишь себя, ничто не заставляет их стремиться к большему заработку», — пояснил Чжан.

Изучающая потребительский рынок компания Mintel провела исследование, которое показало, что состоящие в браке китайцы готовы тратить больше, чем одинокие граждане Поднебесной.

The South China Morning Post отмечает, что к концу 2015 года в Китае насчитывалось порядка 200 миллионов граждан, не связанных брачными узами. Если раньше ежемесячный доход холостого китайца составлял 2395 юаней (360 долларов США), то в настоящее время он колеблется в пределах от трех до пяти тысяч юаней (от 450 до 750 долларов США). 30 процентов холостяков зарабатывают от пяти до восьми тысяч юаней (от 750 до 1,2 тысячи долларов), еще 10 процентов зарабатывают от восьми тысяч юаней в месяц.