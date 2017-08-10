Шинейд О’Коннор положили в больницу после публикации суицидального видео

Ирландскую певицу Шинейд О’Коннор положили в больницу после того, как в опубликованном в Facebook видео она пожаловалась на депрессию и суицидальные мысли. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает The Independent.

50-летняя артистка находится в одной из лечебниц американского штата Нью-Джерси. После публикации в социальной сети и резонанса в СМИ у мотеля, где она живет, стали собираться поклонники, желающие помочь своему кумиру.

Запись в Facebook появилась 4 августа. Артистка, у которой диагностировано биполярное расстройство, со слезами на глазах призналась, что чувствует себя абсолютно одинокой и что ее семья относится к ней «как к дерьму».

«Сейчас я живу в мотеле (...) на окраине Нью Джерси. [У меня нет] никого, кроме моего доктора, моего психиатра — лучшего человека на земле, который говорит, что я — его герой. Это единственная чертова вещь, которая заставляет меня жить на данный момент», — отметила 50-летняя исполнительница.

Это уже не первый раз, когда О’Коннор говорит о желании покончить с собой. В ноябре 2015 года она сообщила в Facebook, что приняла смертельную дозу некоего лекарства. Певица обвиняла мужа и детей в «ужасающей жестокости» и «кошмарной веренице предательств» по отношению к ней. Кроме того, она предпринимала попытки самоубийства в возрасте 33 и 45 лет.

Шинейд О’Коннор выпустила более 10 альбомов и 30 синглов. Мировую известность исполнительнице принесла песня Nothing Compares 2 U, написанная Принсом. За альбом I Do Not Want What I Haven’t Got О’Коннор получила в 1991 году премию «Грэмми». Она была замужем четыре раза, у нее четверо детей. По решению суда она лишена опеки над младшим, 13-летним сыном.