Шинейд О’Коннор вновь рассказала о желании покончить с собой

Ирландская певица Шинейд О’Коннор разместила на своей странице в Facebook 12-минутное видео, в котором рассказала о суицидальных мыслях, которые не покидают ее уже два года.

Запись появилась еще 4 августа, однако резонанс в СМИ она получила только теперь. Артистка, у которой диагностировано биполярное расстройство, со слезами на глазах призналась, что чувствует себя абсолютно одинокой.

«Сейчас я живу в мотеле (...) на окраине Нью Джерси. [У меня нет] никого кроме моего доктора, моего психиатра — лучшего человека на земле, который говорит, что я — его герой. Это единственная чертова вещь, которая заставляет меня жить на данный момент», — отметила 50-летняя исполнительница.

Она добавила, что ее семья относится к ней «как к дерьму» и отказывается заботиться. «Я знаю, что я лишь одна из миллионов и миллионов людей в мире, страдающих так же, как и я, но у которых нет таких ресурсов, которые есть у меня. (...) Душевные болезни — как наркотик, им плевать кто ты», — добавила О’Коннор.

Как отмечает The Independent, запись вызвала обеспокоенность среди пользователей сети. Некоторые сочли проявлением храбрости тот факт, что она опубликовала ролик. 8 августа в Facebook певицы появился пост, опубликованный от ее имени. В записи утверждается, что сейчас с исполнительницей все в порядке, «она окружена любовью и заботой». «Я не стану отвечать ни на какие вопросы, поэтому отнеситесь с пониманием. Надеюсь, что это успокоит тех, кто переживал», — говорится в сообщении.

Это уже не первый раз, когда Шинейд О’Коннор заявляет о желании покончить с собой. Так, в ноябре 2015 года она оставила пост в Facebook, в котором утверждала, что приняла смертельную дозу некоего лекарства. Женщина обвиняла мужа и детей в «ужасающей жестокости» и «кошмарной веренице предательств» по отношению к ней. Кроме того, певица предпринимала попытки самоубийства в возрасте 33 и 45 лет.

Шинейд О’Коннор выпустила более 10 альбомов и 30 синглов. Мировую известность исполнительнице принес кавер на песню Принса Nothing Compares 2 U. За альбом I Do Not Want What I Haven’t Got О’Коннор получила в 1991 году премию «Грэмми». Она была замужем четыре раза, у нее четверо детей. По решению суда она лишена опеки над младшим, 13-летним сыном.