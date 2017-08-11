Силовые структуры
 

Трамп пообещал увеличить траты на систему ПРО на «много миллиардов»

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Из-за ракетной программы Северной Кореи и ряда других факторов США дополнительно направят «много миллиардов» долларов на создание и развертывание системы ПРО. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет Defense News.

Он добавил, что подробности этого плана будут оглашены в ближайшие несколько недель.

Издание отмечает, что речь, вероятно, идет о предложениях Белого дома к военному бюджету на 2018 год, готовящемуся для рассмотрения в Сенате.

При этом оба комитета по делам вооруженных сил (сенатский и в Палате представителей) уже вышли в своих вариантах бюджета за лимиты, официально выделенные Пентагону, и с воодушевлением наращивают расходы, особенно в части ПРО.

В частности, в марте 2017-го в комитете Сената по делам вооруженных сил заявили, что оглашенные американским лидером планы повысить военные расходы на 54 миллиарда долларов — это полумеры. Комитет предложил тогда увеличить бюджет Пентагона на 91 миллиард долларов. При этом программа ПРО должна была получить дополнительно 500 миллионов долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump pledges 'billions' increase in missile defense spending
Пентагон подтвердил намерения разместить ПРО в Польше
Сенаторы США сочли недостаточным планируемое Трампом увеличение военного бюджета
Американский флот пожаловался на избыток обязанностей при малой численности
Эксперты предвидели рост военных расходов США при Трампе
Последние новости
Российских путешественников предупредили об угрозе для здоровья в Турции
Книгу заявившего о биологической смерти русских писателя признали экстремистской
Трамп объявил о готовности воевать с Северной Кореей
СК заинтересовался дракой школьниц в Махачкале
В Омске нашли обглоданное 40 кошками тело их хозяина
Мосгорсуд обязал Навального удалить фрагменты расследований об Усманове
Самые нелепые падения панд собрали в одном видео
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02Сегодня
Northrop Grumman B-2 Spirit

Назад к Хиросиме

Зачем США высокоточные ядерные бомбы
18:1710 августа

СКР поспорил с Польшей о следах взрыва на крыле самолета Качиньского

16:2710 августа

СМИ сообщили о задержании в Москве банды подростков-убийц

15:00Сегодня

Источник в Минобороны опроверг сведения о повышении боеготовности ПВО из-за КНДР

Силовые структуры00:03Сегодня

Охота на кафира

Подробности зверского убийства рыбаков, попавших под руку фанатику-исламисту
13:13Сегодня

Половина россиян посчитала недопустимым продавать С-400 в Турцию

16:20 9 августа

Масляева заявила о создании «Седьмой студии» для хищения денег

14:01Сегодня

Тела двух пропавших без вести мужчин нашли в Подмосковье

Силовые структуры14:3710 августа

Вид сверху: российский самолет-разведчик облетел Пентагон

Зачем ему понадобилась штаб-квартира ЦРУ и гольф-клуб Трампа
11:21Сегодня

Двоих жителей Раменского района обвинили в убийстве четырех человек

12:36 4 августа

В Поволжье мигранты напали с ножами на росгвардейцев во время рейда

12:19Сегодня

Военные впервые официально назвали обозначение истребителя ПАК ФА

Россия
«Спрошу со всех как с понимающих»
Чем займется Сергей Удальцов после 4,5 лет заключения
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
В Омске нашли обглоданное 40 кошками тело их хозяина
Мосгорсуд обязал Навального удалить фрагменты расследований об Усманове
Владимир ПутинУот так уот!
Как быть ЗОЖником, если ты президент
Попытка сделать селфи у ЛЭП в Саратове довела подростка до больницы
Общество инвалидов заподозрило ресторан на Останкинской башне в дискриминации
Все материалы
Мир
Бабка надвое шмаляла
Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак
За пригоршню шишек
Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
ФБР рассказало о финансировании ИГ через Ebay и PayPal
Отравленные яйца из Европы попали в 15 стран мира
Акция протеста против правительства Николаса Мадуро в Каракасе Много нефти, мало толку
Что случилось с Венесуэлой и почему Учредительное собрание ей не поможет
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Все материалы
Бывший СССР
Лес костей
Кто прячется в лесах Прибалтики
На Украине начато строительство оперативного центра ВМС США
СМИ узнали о намерении Порошенко переизбираться под лозунгом вступления в ЕС
На Украине анонсировали производство собственного вертолета «Надежда»
Заподозренному в сутенерстве батюшке предъявили обвинение
Кравчук назвал самый страшный поступок Януковича
Саакашвили приехал в Венгрию
Все материалы
Финансы
Спуфи и его команда
Как мошенники обходят биржевые правила и заколачивают миллионы
Турция выступила против антироссийских санкций
Банк России поднял доллар выше 60 рублей
Лукашенко посулил белорусам среднюю зарплату в 770 долларов
Минсельхоз еще раз напомнил россиянам о дешевеющей гречке
В ЦБ рассказали о причинах санации крымского Генбанка
В России спрогнозировали рекордный урожай зерна
Все материалы
Бизнес
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
УАЗ перешел на режим неполной рабочей недели
РЖД завершили строительство ветки в обход Украины
Богатейшие люди мира недосчитались 43 миллиардов долларов
Абрамович заработал на угле и металле 125 миллионов долларов
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Охота на кафира
Подробности зверского убийства рыбаков, попавших под руку фанатику-исламисту
Вид сверху: российский самолет-разведчик облетел Пентагон
Зачем ему понадобилась штаб-квартира ЦРУ и гольф-клуб Трампа
Трамп пообещал увеличить траты на систему ПРО на «много миллиардов»
Источник в Минобороны опроверг сведения о повышении боеготовности ПВО из-за КНДР
Половина россиян посчитала недопустимым продавать С-400 в Турцию
Тела двух пропавших без вести мужчин нашли в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Нашпиговали
Бесчеловечные эксперименты над людьми стали реальностью
В киевском бассейне накрыли подпольную биткоин-ферму
Над Марсом сняли редкий атмосферный феномен
Российский гинеколог вживил под кожу шесть чипов
Безграмотные индейцы-математики оказались астрономами
Все материалы
Спорт
Любо-дорого смотреть
Почему худший футбольный клуб АПЛ зарабатывает 100 миллионов фунтов в год
Морис Квителашвили«Мы всегда ладили с Липницкой»
Квителашвили — о втором гражданстве, служебных романах и собственной школе
Запрещенный укол
Пока россиян ловят на допинге, европейцы и американцы безнаказанно его принимают
В Италии французам запретили покупать билеты на матч Лиги чемпионов
Названа дата возможного дебюта Неймара в составе ПСЖ
«Реал» прописал в контракте с футболистом отступные в размере 700 миллионов евро
Униженный фанатами «Зенита» Панов вступил в объединение болельщиков «Спартака»
Все материалы
Культура
Люк и его отцы
Кино недели с Денисом Рузаевым: от космической оперы Бессона до «Люмьеров!»
Без ума от вас
22 книги о сумасшедших
Приход и привод
Зачем полиция налетела на посетителей самого модного клуба Москвы — «Рабицы»
Серебренникову дали престижную международную премию
Книгу заявившего о биологической смерти русских писателя признали экстремистской
Вышел трейлер комедии о смерти Сталина
Ченнинг Татум станцевал с продавщицей в провинциальном магазине
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Андрей МалаховНародный хайпожор
Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
В сети сбились со счета при решении задачки про лапы и головы кота
Самые нелепые падения панд собрали в одном видео
Дружко и Хованский «вступили в секретную организацию» и «постреляли в Малахова»
Погрязшему в долгах «танцующему миллионеру» предложили поработать в «Макдоналдс»
Все материалы
Ценности
Лишили достоинства: что потерял Джанлука Вакки
У «танцующего миллионера» отбирают за долги роскошные виллы, яхты и авто
Цени мой стиль
Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
Audi выпустил спецверсию Q7 для состоятельных российских меломанов
Saint Laurent показал первые кадры кампании с участием звезды «Нимфоманки»
Довлатова с чемоданом нарисовали на фарфоровой кружке
Рэпер Оксимирон представил «совместный подгон» с Reebok
Клиенты Vans займутся дизайном кед самостоятельно
Все материалы
Путешествия
Еду в Доху я
Что ждет россиянина в Катаре
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
В Анталье предложили разрешить туристам доступ к затопленному городу
Россия признала часть побережья в Анталье небезопасной для туристов
Самолет экстренно сел на Урале из-за судорог у ребенка
Британская авиакомпания выпустила 10-часовой альбом для страдающих бессонницей
Названы самые выгодные направления для перелетов из России в сентябре
Все материалы
Из жизни
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Со стыда сгорели
Как бодишеймеры мотивируют полных девушек на похудение
Китаянка отправила младенца в приют в пакете курьерской службой
В Бангладеш летевший на свадьбу вертолет по ошибке приземлился в тюрьме
В Антарктиде нашли забытый в 1911 году пирог полярника Роберта Скотта
В США неизвестный проник в чужую квартиру и навел там порядок
Все материалы
Тяжелое топливо
Тест Bentley Bentayga Diesel. Роскошь на солярке — скучно или круто?
Самые зрелищные полицейские погони
Как взрослые играют в салочки с жесткими последствиями
Тест кабриолета Mercedes E-класса
Насколько близок Mercedes-Benz E-класса к кабриолетному идеалу
Tesla, Prius и Rolls-Royce, ставшие Формулой-1
Как бы выглядели автомобили, если бы они гонялись в Формуле-1
Volkswagen построил двухэтажный дом на колесах
Очень редкий экземпляр Bugatti EB110 SS оценили в 1,2 миллиона долларов
В России появился очень черный Audi Q7 с хорошей «музыкой»
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы