Трамп пообещал увеличить траты на систему ПРО на «много миллиардов»

Из-за ракетной программы Северной Кореи и ряда других факторов США дополнительно направят «много миллиардов» долларов на создание и развертывание системы ПРО. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет Defense News.

Он добавил, что подробности этого плана будут оглашены в ближайшие несколько недель.

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Издание отмечает, что речь, вероятно, идет о предложениях Белого дома к военному бюджету на 2018 год, готовящемуся для рассмотрения в Сенате.

При этом оба комитета по делам вооруженных сил (сенатский и в Палате представителей) уже вышли в своих вариантах бюджета за лимиты, официально выделенные Пентагону, и с воодушевлением наращивают расходы, особенно в части ПРО.

В частности, в марте 2017-го в комитете Сената по делам вооруженных сил заявили, что оглашенные американским лидером планы повысить военные расходы на 54 миллиарда долларов — это полумеры. Комитет предложил тогда увеличить бюджет Пентагона на 91 миллиард долларов. При этом программа ПРО должна была получить дополнительно 500 миллионов долларов.