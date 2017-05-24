Пентагон подтвердил намерения разместить ПРО в Польше

США не отказались от намерения разместить в польском населенном пункте Редзиково систему противоракетной обороны (ПРО), сообщил директор по операциям Агентства по ПРО Минобороны США Гэри Пеннетт. Об этом сообщает ТАСС в среду, 24 мая.

Американские военные планируют разместить в Польше многоцелевой зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Aegis Ashore. Как рассказал Пеннетт журналистам на брифинге, посвященном проекту бюджета Агентства по ПРО на следующий год, переброска системы в место расположения идет по графику «с целью доставки в 2018 году».

Пентагон планирует выделить 90 миллионов долларов на завершение строительства объекта в Редзиково.

Всего на работы по размещению комплексов Aegis в 2018 году США намерены потратить 1,7 миллиарда долларов, сообщил Пеннетт. Часть этих средств планируется выделить на закупку 34 модифицированных зенитных ракет-перехватчиков SM-3 IB, чтобы довести их количество до 287 единиц, а также на приобретение шести SM-3 IIA (согласно открытым источникам, предназначеных для улучшенного поражения межконтинентальных баллистических ракет — прим. Ленты.ру), уточнил представитель Агентства по ПРО.

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Одну базу с комплексом Aegis Ashore США уже создали в Румынии. В местечке Девеселу американская система ПРО стоит на дежурстве с 12 мая 2016 года.

2 мая 2017 года Пентагон заявил о готовности к перехвату ракет системы THAAD, размещенной в Южной Корее.

В рамках операции Atlantic Resolve по укреплению восточного фланга НАТО в Польшу в январе 2017-гоприбыла первая группа военнослужащих бронетанковой бригады США. Всего Пентагон планировал перебросить в Польшу 3,5 тысячи военнослужащих, более 400 единиц гусеничной и около 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц и 400 автомобилей.