СК заинтересовался дракой школьниц в Махачкале

В Дагестане следователи начали проверку информации о драке школьниц в Махачкале. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета.

«Будут установлены и опрошены все участники», — говорится в сообщении.

10 августа РЕН ТВ опубликовал обнаруженное в сети видео с потасовкой. Судя по записи, четыре девушки наносят друг другу удары, тянут за волосы, заваливают на землю. Всего на месте находятся порядка десяти человек, включая юношей. Часть из них просто наблюдали за происходящим и смеялись.