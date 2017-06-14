Две восьмиклассницы подрались на дискотеке и попали в больницу

В Благовещенске (Амурская область) две ученицы восьмого класса школы №15 подрались и попали в больницу. Об этом в среду, 14 июня, сообщает агентство «Порт Амур».

Конфликт произошел на дискотеке после последнего звонка. В итоге подростки получили черепно-мозговые травмы. «В полицию поступило заявление от матери первой школьницы. Спустя несколько дней заявление написала мама второй участницы драки. Недавно стражи порядка опросили девочек», — отметила представитель местной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку. Ее результаты станут известны к концу июня.

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Как выяснила «Амурская правда», одноклассницы Настя и Сабина раньше дружили, однако последний год отношения между ними были плохими. Мать Сабины уверяет, что зачинщиком была другая девочка. «Настя сказала, что Сабина якобы прокляла ее маму. Под этим предлогом она устроила разборки. Дети, которые были очевидцами, говорят, что Настя была в нетрезвом состоянии», — рассказала женщина, добавив, что ее дочь били сразу несколько человек. Родители второй школьницы отказались озвучить свою версию случившегося.

Обе стороны наняли адвокатов и готовы идти в суд. «Так как участники конфликта не достигли возраста привлечения к ответственности, скорее всего, полиция откажет в возбуждении уголовного дела, и подростков поставят на учет в отделение по делам несовершеннолетних», — констатирует один из юристов.

По данным регионального управления МВД, пишет «Амурская правда», с начала года полиция вынесла свыше тысячи постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел о потасовках с участием тинейджеров. За подростков отвечали штрафами их родители.