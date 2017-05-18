В США родители выпускников подрались из-за мест в церкви

В американском штате Теннеси родители учеников подрались из-за мест в церкви, где проходил выпускной их детей. Видеозапись с американцами 17 мая опубликовала на своей странице в соцсети Instagram Кэсиди Лэндри, пришедшая на церемонию ради своей сестры, которая оканчивала школу.

Инцидент произошел в баптистской церкви Белвью в городе Мемфис. Как сообщает телеканал «360», драку начали две женщины, когда в зал начали входить выпускники школы. Американок разняли полицейские, а на зачинщицу потасовки надели наручники.