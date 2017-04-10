Родители подрались после матча юношеских команд в Испании

Родители устроили драку после матча между «Валье дель Эбро» и «СД Логроньес» в рамках юношеского чемпионата Испании. Видеозапись потасовки появилась на YouTube-канале FútbolStream.

Встреча завершилась победой «Валье дель Эбро» со счетом 3:1. После финального свистка на поле возникла потасовка с участием родителей футболистов.

20 марта подобный случай произошел во время матча детских испанских команд «Аларо» и «Коллеренсе». В результате драки, которую устроили родители, несколько человек получили травмы.