Самолет экстренно сел на Урале из-за судорог у ребенка

Самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия у ребенка. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел днем ранее во время перелета лайнера из Новосибирска в Москву. Как рассказали в управлении здравоохранения екатеринбургской мэрии, у полуторагодовалого младенца начались судороги на фоне высокой температуры.

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В результате экипаж запросил посадку в местном аэропорту Кольцово. После приземления маленький пассажир был доставлен в больницу.

Предварительный диагноз — острая респираторная вирусная инфекция. «Сейчас взяты все анализы, ребенок обследуется, чувствует себя уже лучше, судорог нет», — уточнили в пресс-службе управления. Воздушное судно продолжило свой путь после того, как больного госпитализировали.

В июне 2016 года мальчик с лейкозом, летевший на лечение из чеченской столицы Грозный в Москву, скончался на борту лайнера.